Мишустин отправится в поездку по Дальнему Востоку и Сибири

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник начинает рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь - она продлится до четверга и охватит три региона. Премьер встретится с главами субъектов, посетит социальные и промышленные объекты.

Посещение Курил

Программа главы кабинета министров начнется в Сахалинской области. В первый день Мишустин планирует посетить особую часть региона - Южные Курилы, а именно остров Итуруп. Там он побывает в поликлинике Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где пообщается с работниками предприятия.

Обратить в этой поездке особое внимание на Курилы премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напоминал о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Курильские острова несколько раз посещал предшественник Мишустина на посту председателя правительства РФ - Дмитрий Медведев. Причем он бывал там и в должности премьера, и в должности президента страны. Впервые Медведев приехал туда в 2010 году. До этого высшие руководители России ни разу не посещали Курилы.

Продолжение программы

Во вторник Мишустин продолжит работу в Сахалинской области. В столице региона Южно-Сахалинске у него запланировано совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Помимо этого, премьер ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса и осмотрит строящееся жилье в рамках программы переселения граждан из аварийного фонда, а также побеседует с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

В последующие дни глава кабинета министров побывает в Хабаровском крае, где посетит судостроительный и авиационный заводы в Комсомольске-на-Амуре, и в Иркутской области, где осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода.

Поездка с ревизией

Сам Мишустин еще в марте заявлял о том, что летом планирует вновь посетить Дальний Восток. Он отмечал, что правительству необходимо увидеть, "как выполняются поручения президента, связанные с развитием этой стратегически важной для страны территории, и понять, что еще нужно сделать для повышения качества жизни и улучшения экономической ситуации в регионе".

Сопровождать премьера в поездке будут заместители председателя правительства Юрий Борисов и Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.

На посту председателя российского правительства Мишустин посетит Дальний Восток уже во второй раз.

В предыдущий раз премьер был там в августе 2020 года. Тогда он в течение недели посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

Тогда премьеру указали на целый ряд проблем, характерных для всего макрорегиона. В частности, речь шла о развитии здравоохранения, сельского хозяйства, обеспечении крупных инвестпроектов инфраструктурой, газификации.

По итогам той поездки был подготовлен обширный перечень поручений. Кроме того, Мишустиным была утверждена Национальная программа развития Дальнего Востока, разработанная по поручению президента.