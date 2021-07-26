Документы на выдвижение в Госдуму от Еврейской автономной области подали семь кандидатов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Еврейской автономной области (ЕАО) приняла документы у семи кандидатов для участия в выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в избиркоме.

"Документы [о выдвижении на участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва] предоставили семь кандидатов", - сообщили в избирательной комиссии.

Документы подали сотрудник аппарата губернатора ЕАО Василий Гладких - от ЛДПР и заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Смирнова, которую выдвинула партия "Коммунисты России". От партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинут заместитель председателя комитета по аграрной политике Заксобрания ЕАО Владимир Дудин, пенсионер Григорий Зинич представит на выборах партию "Родина", депутат Госдумы Александр Петров - от "Единой России". Адвокат Константин Лазарев будет участвовать в выборах от партии "Коммунисты России", а доцент отдела педагогического менеджмента Института развития образования ЕАО Татьяна Файн - от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.