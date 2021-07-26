В Совфеде заявили, что тема присоединения Курил к Японии не подлежит обсуждению

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Япония должна понимать, что вопрос по Курильским островам для России закрыт, глава кабмина Михаил Мишустин совершает поездки по территории, которая является российской. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

МИД Японии в понедельник вызвал посла РФ Михаила Галузина для выражения ему протеста в связи с поездкой Мишустина на остров Итуруп.

"Наш премьер-министр совершает поездки по территории России, которая является неотторжимой от России в соответствии с конституцией. Он все делал в рамках конституции, нам разрешение или уведомление другой страны для посещения своей территории не нужно. Я думаю, что японцам надо спокойно относиться к этому. Они должны понимать, что вопрос с островами для России закрыт", - сказал Джабаров.

Он напомнил, что Россия неоднократно призывала японцев к совместному экономическому освоению островов, Москва в этом заинтересована. "Это было бы выгодно и Японии, и России. Это было бы лучше, чем пытаться присоединить острова к Японии, чтобы завтра там появились американские базы. Японцы этого никогда не скрывали. Они же находятся под ракетным зонтиком США, и тут же эти острова были бы переданы для размещения американских баз", - отметил сенатор. "Эта тема для России обсуждению не подлежит", - добавил он.

В понедельник Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Его программа началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп.

Мирный договор

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Курильские острова несколько раз посещал предшественник Мишустина на посту председателя правительства РФ - Дмитрий Медведев. Причем он бывал там и в должности премьера, и в должности президента страны. Впервые Медведев приехал туда в 2010 году. До этого высшие руководители России ни разу не посещали Курилы.