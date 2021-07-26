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В МИД России сообщили, что посольство в Кабуле работает в полном составе

Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов ранее сообщал, что генконсульство РФ в Мазари-Шарифе временно прекратило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российское посольство в Кабуле функционирует без изменений, весь дипломатический состав работает в прежнем режиме. Об этом сообщил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Весь состав посольства как был", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько российских дипломатов остается в стране.

5 июля Кабулов сообщил ТАСС, что генконсульство РФ в Мазари-Шарифе временно прекратило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана. Позже стало известно, что сотрудники генконсульства по соображениям безопасности временно переведены в Узбекистан.

Теги
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