В МИД России сообщили, что посольство в Кабуле работает в полном составе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российское посольство в Кабуле функционирует без изменений, весь дипломатический состав работает в прежнем режиме. Об этом сообщил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Весь состав посольства как был", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько российских дипломатов остается в стране.

5 июля Кабулов сообщил ТАСС, что генконсульство РФ в Мазари-Шарифе временно прекратило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана. Позже стало известно, что сотрудники генконсульства по соображениям безопасности временно переведены в Узбекистан.