Пять человек подали документы на выдвижение кандидатом в губернаторы Пензенской области

ТАСС, 26 июля. Пять человек подали документы для выдвижения кандидатом на досрочные выборы губернатора Пензенской области, период выдвижения кандидатов завершился накануне, сообщили ТАСС в понедельник в региональном избиркоме.

"Так и остались пять человек. <…> Следующий этап - это подача документов для регистрации не позднее 4 августа. В этот период времени ждем от них документы о регистрации", - сказал собеседник.

На выборы губернатора Пензенской области выдвинуты кандидатуры врио губернатора Олега Мельниченко ("Единая Россия"), депутата гордумы Пензы Петра Чугая (Партия пенсионеров), депутата Заксобрания Пензенской области Александра Васильева (ЛДПР), замглавы Пензы Олега Шаляпина (КПРФ), а также предпринимателя Алексея Шпагина ("Справедливая Россия - за правду").

Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября. Бывший глава региона Иван Белозерцев, победивший на выборах в 2020 году, был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу. Белозерцев был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента. 26 марта президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Олега Мельниченко, который с 2017 года занимал пост сенатора от Пензенской области.