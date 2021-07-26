Песков прокомментировал поездку Мишустина на остров Итуруп

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершает рабочие поездки в те регионы страны, которые считает необходимым посетить и над развитием которых предстоит работать в том числе вместе с зарубежными партнерами. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поездку главы российского кабмина на остров Итуруп, входящий в Курильский архипелаг.

"Что касается поездки председателя правительства на Итуруп, то это председатель правительства России, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами предстоит много работать", - сказал представитель Кремля.

В понедельник Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа началась с посещения Курильского архипелага, а именно острова Итуруп.

Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напоминал о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.