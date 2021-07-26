Слуцкий: суверенитет РФ над Курилами неоспорим, протесты по этому поводу бессмысленны

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Протесты Японии в связи с поездкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп Курильского архипелага контрпродуктивны и бессмысленны, это территория России. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Очередной протест Японии по поводу визита премьер-министра России на Курилы - контрпродуктивный и абсолютно бессмысленный шаг. Глава правительства посещал территорию Российской Федерации", - сказал депутат. Он подчеркнул, что "тема принадлежности Курил закрыта", а ее обсуждение "неприемлемо и прямо противоречит Конституции РФ в новой редакции".

"Российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению, и эта позиция неоднократно доводилась до японских партнеров", - напомнил Слуцкий.

По мнению главы думского комитета, "вместо выдвижения бесполезных территориальных претензий Японии стоило бы задуматься, наконец, о продвижении в подписании мирного договора". "Его отсутствие не соответствует уровню российско-японских отношений. Думаю, Токио стоило бы продвигаться в этом направлении, а не заниматься дежурными демаршами", - указал он.

"Кроме того, не теряет актуальности договоренность президента Владимира Путина и экс-премьера Синдзо Абэ о совместном освоении четырех островов Курильской гряды. Ее дальнейшее развитие также помогло бы снятию напряженности", - резюмировал Слуцкий.

Поездка премьера

В понедельник Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа премьера началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Как заявил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, поездка Мишустина на Итуруп "противоречит последовательной позиции правительства Японии по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова) и вызывает крайнее сожаление". Генсек правительства добавил, что правительство Японии продолжит сбор и анализ информации об этой поездке.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД. Позже Галузин сообщил журналистам, что РФ не принимает протест японской стороны в связи поездкой Мишустина.