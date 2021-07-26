Куратором Росреестра стал вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин стал куратором Росреестра в правительстве, сообщили в понедельник в аппарате вице-премьера.

"Росреестр сегодня играет ключевую роль в обеспечении функционирования сферы земли и недвижимости в стране. Ведомство проводит работу по анализу эффективности использования земли и вовлечения ее в оборот, в том числе в жилищное строительство. Совместная работа позволит нам оптимизировать процесс вовлечения земли в оборот и повышения градостроительного потенциала страны", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

По его словам, правительство займется Национальной системой пространственных данных, что позволит создать условия для ускорения и упрощения регистрации недвижимости. "Нами совместно с Росреестром уже была проведена большая работа по систематизации учета земельных территорий, и продолжение этой работы очень востребовано гражданами и бизнесом. Оно позволит повысить скорость и прозрачность осуществления регистрационных действий, сократит издержки", - сказал вице-премьер. Он добавил, что постановка участка на кадастровый учет и регистрация прав на него должны в перспективе осуществляться за один день в электронном виде.

В свою очередь руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил, что ведомство продолжит работу по созданию Национальной системы пространственных данных и приоритетных инфраструктурных проектов. Сегодня Росреестр совместно с губернаторами занимается формированием полных и точных данных Единого государственного реестра недвижимости, также на портале госуслуг появились наиболее востребованные населением виды выписок, а на публичной кадастровой карте - сервис "Земля для стройки" с актуальной информацией о свободных земельных участках, добавил Скуфинский.

В ноябре 2020 года кураторство над Росреестром было передано от вице-премьера Виктории Абрамченко, которая ранее была руководителем ведомства, другому зампредседателя правительства Алексею Оверчуку.

В правительстве России Хуснуллин отвечает за строительную отрасль, дорожное хозяйство, жилищную политику, инфраструктурные проекты, регулирование в сфере строительства, управление федеральной собственностью, общие вопросы пространственного развития.