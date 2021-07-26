Омское "Яблоко" отказалось от участия в выборах из-за коронавируса

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Омское региональное отделение партии "Яблоко" из-за большого количества случаев заражения коронавирусом среди кандидатов, волонтеров и членов партии отказалось от сбора подписей, который необходим кандидатам для поддержки своего выдвижения на выборах в Заксобрание Омской области. Как сообщил в понедельник журналистам председатель Избирательной комиссии региона Алексей Нестеренко, по этой причине кандидаты от партии не смогут принять участие в выборах в заксобрание.

"Конечно, пандемия коронавируса никому не облегчила жизнь, в том числе кандидатам и партиям, которые для участия в выборах должны, в соответствии с законом, собрать подписи в поддержку своего выдвижения. <…> "Яблоко" предпочло путь обращения в ЦИК с заявлением о допуске к выборам без сбора подписей. Однако совершенно очевидно, что требуемого партийным отделением решения ЦИК России принять не может, так как закон един для всех. И нынешняя кампания пройдет, к сожалению, без старейшей, уважаемой политической партии", - сказал Нестеренко.

Председатель регионального отделения "Яблока" Татьяна Нагибина пояснила ТАСС, что пандемия коронавируса значительно затруднила отделению сбор подписей. "У нас очень много людей болеет - по моим подсчетам, около 35%. Если бы не ситуация с пандемией, все было бы нормально", - сказала она. По ее словам, сбор подписей предполагает общение с большим количеством людей, что грозит распространением коронавируса.

По данным омского избиркома, три партии - КПРФ, ЛДПР и "Единая Россия" - уже зарегистрировали списки кандидатов. Еще две партии - "Справедливая Россия - За правду" и "Коммунисты России" должны сдать документы на регистрацию в ближайшее время. Подписные листы партии "Новые люди" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость находятся на рассмотрении в избиркоме.

Нагибина добавила, что пункт сбора подписей, организованный избиркомом по рекомендации ЦИК России и Роспотребнадзора в одном из местных торговых центров, не дал необходимый результат. "Люди не ходят в магазин с паспортом, который нужен для сбора подписей, - рассказала она. - Мы были там все дни, кроме одного, и собрали за это время не более 25 подписей, в основном местных продавцов".

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования состоятся выборы депутатов Заксобрания Омской области седьмого созыва.