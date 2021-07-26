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Нургалиев: Россия считает неприемлемыми попытки вмешаться из-за рубежа в дела Белоруссии

Замсекретаря Совбеза отметил, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ отдельное внимание уделяется задачам по укреплению связей между русским, белорусским и украинским народами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти России считают неприемлемыми попытки вмешательства из-за рубежа во внутренние дела Белоруссии, с которой у РФ в рамках Союзного государства выстроены доверительные отношения. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете".

"Принимая во внимание сложную общественно-политическую ситуацию в Белоруссии, считаем неприемлемыми попытки вмешательства из-за рубежа во внутренние дела республики. Всячески поддерживаем дружеский белорусский народ, с которым у России выстроены самые близкие отношения в рамках Союзного государства", - сказал Нургалиев.

Он отметил, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности России отдельное внимание уделяется задачам по укреплению связей между русским, белорусским и украинским народами.

Новая редакция Стратегии национальной безопасности РФ была опубликована в начале июля, указ о ее утверждении ранее подписал президент России Владимир Путин. Предыдущая редакция действовала с 31 декабря 2015 года.

Теги
БелоруссияРоссияНургалиев, Рашид Гумарович
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