Нургалиев призвал расширить взаимодействие стран СНГ по биологической безопасности

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия считает необходимым расширять сотрудничество по биологической безопасности с партнерами по СНГ. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете".

"С учетом единого пространства безопасности Россией будет оказываться помощь и поддержка странам СНГ в ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в области борьбы с биологическими угрозами, распространением опасных инфекционных заболеваний", - отметил Нургалиев. "Считаем важным расширять сотрудничество с государствами - участниками СНГ по вопросам биологической безопасности", - подчеркнул он.

Заместитель секретаря Совбеза считает, что "пандемия COVID-19 показала сложность решения этой проблемы и еще раз акцентировала приоритеты сотрудничества нашего государства с партнерами по СНГ".

"Именно в страны СНГ Россия в первую очередь осуществляла поставки тестов, медикаментов, оказывала всестороннюю методическую и медицинскую помощь", - напомнил Нургалиев.

Он констатировал, что "в государствах Содружества началось активное применение вакцины "Спутник V", которая зарегистрирована в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии". "В Белоруссии и Казахстане налажено ее производство по российским технологиям, а в Узбекистане планируется приступить к выпуску вакцины в ближайшее время", - перечислил замсекретаря СБ РФ.

"Таким образом, совместными усилиями мы нивелировали последствия пандемии и научились работать в этих непростых условиях", - заключил он.