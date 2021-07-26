Нургалиев: Россия рассчитывает на совместную борьбу стран СНГ с фальсификацией истории

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на укрепление добрососедских связей в Содружестве Независимых Государств и совместную борьбу с фальсификацией истории. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете".

"Немаловажную роль играет сотрудничество в гуманитарной сфере, где мы с партнерами по СНГ понимаем друг друга с полуслова, потому что русский язык является средством межгосударственного и межнационального общения", - обратил внимание Нургалиев. Он напомнил, что в стратегии нацбезопасности РФ отмечена важность укрепления позиций русского языка и повышения роли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространствах.

"Без наших ближайших союзников такую задачу решить будет очень сложно. И поэтому мы делаем ставку на еще большее укрепление наших добрососедских связей, совместную работу по противодействию попыткам фальсификации истории", - подчеркнул Нургалиев. Он отметил, что на 75-й сессии Генассамблеи ООН в 2020 году большинство партнеров по СНГ поддержали внесенные Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма, об укреплении системы договоренностей по контролю над вооружениями, о международной информационной безопасности и ряд других российских инициатив.

Нургалиев заявил, что формирование всеобъемлющих связей со странами Содружества является одним из главных внешнеполитических приоритетов России и это находит свое отражение в том числе в Стратегии национальной безопасности РФ. Как отметил замсекретаря Совбеза, в новой редакции этого документа придается особое внимание углублению сотрудничества с государствами СНГ, а также с Абхазией и Южной Осетией как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных объединений.

"В целях построения "Большого Евразийского партнерства" Россия нацелена содействовать интеграции экономических систем, гармонизации национальных законодательств и развивать многостороннее сотрудничество в целях повышения благосостояния наших государств и граждан", - сказал замсекретаря СБ РФ.

"В этом году в декабре мы будем отмечать 30-летие образования Содружества Независимых Государств. В течение этого периода в ходе многочисленных встреч глав государств, премьер-министров, секретарей советов безопасности стран СНГ и ОДКБ красной линией всегда проходит тезис о желании еще более сильного укрепления всесторонних связей между нашими странами. Россия всячески будет содействовать этому процессу", - заключил Нургалиев.