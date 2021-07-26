Нургалиев: США в координации с ЕС не оставляют попыток разорвать связи между народами СНГ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. США совместно с Евросоюзом не оставляют попыток разорвать связи между народами Содружества Независимых Государств (СНГ), при этом примеры Грузии и Украины показывают, чем опасен такой разрыв. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете".

"США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед. Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт", - сказал Нургалиев.

Он добавил, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ отдельно отмечается рост геополитической нестабильности, межгосударственных противоречий и конфликтности в мире, а также уделяется внимание нарастанию напряженности военно-политической обстановки вблизи госграницы РФ.

"Эти факторы, конечно же, напрямую влияют и на ситуацию в государствах Содружества. В стратегии подчеркивается, что действия некоторых стран на пространстве СНГ направлены на стимулирование дезинтеграционных процессов в целях отрыва от России ее традиционных союзников", - отметил Нургалиев.

Новая редакция Стратегии национальной безопасности РФ была опубликована в начале июля, указ о ее утверждении ранее подписал президент России Владимир Путин. Предыдущая редакция действовала с 31 декабря 2015 года.