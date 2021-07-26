В Крыму после снятия Кабанова с выборов поддержали выдвижение новой кандидатуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Политсовет Крымского отделения "Единой России" поддержал выдвижение регионального депутата Леонида Бабашова на выборы в Госдуму после снятия кандидатуры вице-премьера Евгения Кабанова. Об этом в понедельник сообщается на сайте отделения.

"26 июля региональный политсовет Крымского отделения "Единой России" поддержал кандидатуру председателя комитета Госсовета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонида Бабашова на выдвижение на выборах в Государственную думу VIII созыва. Ранее по Евпаторийскому округу выдвигался заместитель председателя совета министров Республики Крым Евгений Кабанов. Сегодня он принял решение отозвать поданные им документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной думы", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Крыма, курирующий реализацию федеральной целевой программы развития региона, Евгений Кабанов ранее сообщил, что снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму, поскольку решил продолжить работу в правительстве республики.

"Леонид Бабашов - один из самых эффективных и авторитетных депутатов-мажоритарщиков в Крыму. Для коллег он является примером того, как надо организовать работу с людьми. Его результативность заключается, прежде всего, в постоянной конкретной помощи людям, в реальных делах", - приводятся в сообщении слова главы крымских единороссов, председателя Госсовета республики Владимира Константинова.

В списки кандидатов "Единой России" по одномандатным избирательным округам также включили председателя комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка (округ № 19) и депутата Госдумы от региона Константина Бахарева (округ № 20).