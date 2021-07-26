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Единый день голосования

Четырем кандидатам на пост ульяновского губернатора отказали в регистрации

Выборы главы региона назначили на 19 сентября

УЛЬЯНОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Четверо выдвинутых в качестве кандидатов в губернаторы Ульяновской области в понедельник получили отказ в регистрации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"В ходе заседания облизбирком принял ряд постановлений, согласно которым было отказано в регистрации четырем кандидатам, баллотировавшимся на выборах главы региона. Из кампании выбыли Ильдар Габитов, Маргарита Баржанова, Олег Горячев и Михаил Долгов", - отметили в пресс-службе.

По информации избирательной комиссии, Габитов и Баржанова представили недостаточное для регистрации количество подписей муниципальных депутатов. Горячев и Долгов не подали документы на регистрацию.

Изначально на пост губернатора Ульяновской области было выдвинуто восемь кандидатов. Документы на выдвижение кандидатом в губернаторы первым подал представитель от ЛДПР Сергей Маринин. Затем 28 июня облизбирком принял документы от врио главы региона Алексея Русских (КПРФ), кандидата от партии "Родина" Ильдара Габитова и кандидата от партии "Новые люди" Светланы Горевой. Олег Горячев от партии "Яблоко" подал документы на выдвижение 29 июня, представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Маргарита Баржанова и кандидат от партии "Зеленые" Геннадий Бударин - 1 июля. В последний день приема заявлений - 8 июля - документы на выдвижение подал Михаил Долгов от "Коммунистов России".

Облизбирком 22 июля зарегистрировал кандидатами в губернаторы четырех кандидатов: Сергея Маринина (ЛДПР), Алексея Русских (КПРФ), Геннадия Бударина ("Зеленые"), Светлану Гореву ("Новые люди").

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на 19 сентября, единый день голосования.

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РоссияЕдиный день голосованияУльяновская область
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