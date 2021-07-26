Захарова заявила, что деятельность Тихановской полностью финансируется Западом

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Деятельность лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской полностью финансируется странами Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью, опубликованном в понедельник на YouTube-канале блогера Анатолия Шария.

Дипломат подчеркнула различия в отношении Запада к Тихановской и украинскому блогеру Анатолию Шарию. "Был вопрос, может быть, Шарий на него ответит: предлагал ли Запад когда-нибудь самому Анатолию, например, встретиться в Госдепе или, например, приглашали ли его президенты Литвы, Латвии и Эстонии? Давала ли ему какая-нибудь из прибалтийских стран возможность вещать на своей площадке, - задалась вопросом Захарова. - Предлагали ли [Шарию] финансирование, кстати говоря? Потому что Тихановскую, как мы понимаем, финансируют от а до я. Это и проживание, и перелеты, и соответствующая инфраструктура, за это все нужно платить".

Она отметила, что при том, что Тихановская не является профессиональным политиком и политологом, к ее политической деятельности приковано пристальное внимание западных стран. "Такое внимание к Тихановской, такое колоссальное финансирование, я даже не представляю, какие суммы тратятся на эти пресс-конференции, переговоры. Сейчас был Госдеп, вы представляете? Это с учетом ковидных ограничений и так далее. Ее вояжи, туры, псевдоофициальные мероприятия не прекращались буквально ни на один месяц", - добавила Захарова.

По словам дипломата, Запад даже присвоил Тихановской "особый статус". "При этом ее принимают главы государств, главы правительств. Ее даже начали принимать на официальном и высоком уровне в международных организациях, но не как представителя НПО или гражданского общества, а в неком придуманном Западом для нее особом статусе, - указала Захарова. - В каких-то странах она чуть ли не признана главой государства, в каких-то странах ее рассматривают как политического деятеля и выразителя чаяний всей Белоруссии".

Как отметила официальный представитель МИД, ничего подобного Запад не делал в отношении блогера Шария, несмотря на то, что он является "видными оппозиционным деятелем Украины". "Почему западные борцы за права человека, демократию, либерализм, свободу мнений, свободу слова не считают для себя нужным каким-то образом обратить внимание на видного украинского оппозиционера? Ему тоже можно было бы уделить внимание, его тоже можно было пригласить в Госдеп. Я думаю, господин [госсекретарь США Энтони] Блинкен мог бы найти пару минут на то, чтобы с ним обменяться видениями будущего Украины, а, допустим, [заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория] Нуланд могла бы с ним углубленно поговорить о том, как и куда вести Украину", - резюмировала Захарова.

Тихановская с 18 июля находится в США. На прошлой неделе в Вашингтоне она встретились с Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Как отмечалось в сообщении Госдепа, "на части встречи" присутствовал Блинкен. Тихановская также отдельно встретилась с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В воскресенье Тихановская прибыла в Нью-Йорк. Ранее она встретилась с прихожанами собора святого Кирилла Туровского в Бруклине.