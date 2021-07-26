Посольство России во Франции возмущено обвинениями в связях с "антипрививочниками"

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Посольство России в Париже считает возмутительным заявление лидера политической группы правящей партии "Республика на марше" в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Кристофа Кастанера о якобы имеющей место причастности третьих стран, в том числе России, к движению "антипрививочников" в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице диппредставительства в Facebook.

"С удивлением и возмущением восприняли заявление Кристофа Кастанера о том, что за группами "антипрививочников" в соцсетях могут стоять "Россия или другие страны", - отметили в посольстве. - Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса".

Ранее в эфире радиостанции Эр-эм-сэ Кастанер, который ранее возглавлял МВД, утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, может ли РФ или другие государства оказывать влияние на группы "антипрививочников" в "Фейсбуке".