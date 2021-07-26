Путин направил поздравления новому генерал-губернатору Канады

ОТТАВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание представительнице коренных народов Канады Мэри Саймон, которая в понедельник официально вступила в должность генерал-губернатора страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter на странице посольства РФ в Оттаве.

Саймон стала первой представительницей коренных народов Канады на данном посту. "Президент России Владимир Путин направил письмо <...> Мэри Саймон с поздравлениями по случаю ее вступления в должность 30-го генерал-губернатора Канады. Посольство присоединяется к поздравлениям <...> и желает ей успешного и плодотворного управления", - отмечается в тексте.

73-летняя Саймон является представительницей народности инуитов. Ранее она занимала должность посла в Дании, пост представителя МИД по делам Арктики, а также работала в качестве радиожурналиста.

Генерал-губернатор традиционно назначается британским монархом после консультаций с канадским премьер-министром. Саймон стала 13-м представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года после скандала с подчиненными.

Назначение Саймон состоялось на фоне скандала с обнаружением на территориях бывших школ для коренных народов Канады останков более тысячи детей, которые умерли или погибли там во время учебы. Так называемые резидентские школы функционировали свыше 100 лет, последняя из них была закрыта только в 1996 году.