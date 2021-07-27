Захарова: США активно вмешались в политику Гаити после убийства президента этой страны

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. США не собираются реально помогать Гаити, однако активно вмешались во внутриполитическую повестку республики после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом написала в понедельник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав на возможную связь убийства Моиза с его контактами с Китаем по поводу поставок вакцин от коронавируса.

"Сразу после убийства президента Гаити американцы и дружественные им колумбийцы направили в республику свои миссии. Вопрос коронавируса и инфраструктурного развития в охваченной эпидемией стране стал второстепенным, хотя в Гаити и поступила небольшая партия американских вакцин Pfizer, видимо для того, чтобы отошли на второй план китайские намерения оказать содействие Порт-о-Пренсу с вакцинацией. Помогать стране реально США не собираются, зато во внутриполитическую повестку вмешались очень активно: после того, как Клод Жозеф сделал свое дело, американцы поддержали смену исполняющего функции высшего должностного лица в стране, теперь это премьер-министр Ариэль Анри", - написала Захарова.

Дипломат указала, что 16 июня 2021 года США в ООН обвинили Пекин в использовании "давления вакцинной дипломатии" на Гаити, которое поддерживает дипломатические отношения с Тайванем, а не КНР. Захарова отметила, что Моиз видел пример соседней Доминиканской Республики, признавшей КНР и получавшей содействие в борьбе с пандемией, а также перспективы инвестиций в инфраструктуру. В то же время Гаити, "страдающее от экономических трудностей", оставалось единственной страной западного полушария, не имевшей планов или программы вакцинации от коронавируса.

"Не исключено, что американцам стало известно о контактах Пекина и Порт-о-Пренса, остро нуждающегося в вакцинах, которыми американцы с маленьким карибским государством делиться не хотели. <...> Даже если судить лишь по доступной общественности реакции американского постпреда [при ООН Линды Томас-Гринфилд], все это вызывало в Штатах раздражение на грани с истерикой. Кто посмел без ведома исключительных!", - добавила официальный представитель МИД.

Она подчеркнула, что вся изложенная информация не является инсайдом, а базируется на общедоступных фактах и информации СМИ.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.