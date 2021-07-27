Рябков: Россия в письменном виде передала США предложения по стратегической стабильности

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия в письменном виде передала США свои предложения по работе в области стратегической стабильности перед консультациями в Женеве. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы им уже передали на бумаге [наши предложения]. Мы в процессе подготовки к сегодняшней встрече высказали ряд соображений дополнительных, в том числе относительно того, какая должна быть повестка дня предстоящей работы", - сказал он.

По словам Рябкова, подходы Москвы и Вашингтона совпадают не во всем. "Но встреча для того и проводится, чтобы запустить процесс и углубленно проанализировать то, где у нас есть расхождения, попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива", - отметил замминистра.

Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что российская сторона на консультациях по стратегической стабильности с США в Женеве хочет понять серьезность настроя Вашингтона на налаживание диалога

"Это первая установочная встреча, где мы должны понять, насколько серьезно настроен коллега из США в плане налаживания сконцентрированного, энергичного диалога по стратстабильности, как о том условились президенты, - сказал он. - То, что мы слышали до сегодняшнего дня, в принципе изучено нами со всем вниманием, но однозначных выводов или ответов на тот вопрос, о котором я вам только что сказал, мы не делаем. То есть может быть все. Я не ожидаю, разумеется, что мы разойдемся после этой встречи. Я думаю, некое продолжение последует. Но насколько предстоящее завтра мероприятие позволит продвинуться вперед - это большой вопрос. Я бы не стал завышать планку ожиданий сейчас".

28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавит Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Ранее Рябков заявил ТАСС, что российская сторона на предстоящих консультациях рассчитывает досконально обсудить все аспекты стратегической стабильности, оценить потенциальные риски и угрозы, а также выработать схему дальнейшей совместной работы в этой области - форму работы, повестку дня.