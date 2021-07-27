ЦИК зарегистрировал список кандидатов РПСС для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник зарегистрировал федеральный список кандидатов Российской партии свободы и справедливости (РПСС) для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Российская партия свободы и справедливости", в количестве 243 человека", - говорится в постановлении ЦИК.

После проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах было установлено, что у двух человек имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться, отмечается в документе. На этом основании они были исключены из партийного списка.

Центризбирком на заседании 14 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов РПСС. В общефедеральную часть вошли лидер партии, журналист Максим Шевченко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, историк Дамир Исхаков, общественный деятель Иван Шамаев, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, правозащитник Олег Мельников. Впоследствии Шувалова была исключена из партийного списка на основании своего письменного заявления об отказе участвовать в думских выборах. Кроме того, в тот же день ЦИК заверил список кандидатов от партии по 99 одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.