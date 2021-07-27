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Кандидат, заменивший вице-премьера Крыма на выборах в Госдуму, будет самовыдвиженцем

Леонид Бабашов рассчитывает на поддержку "Единой России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов будет баллотироваться на выборах в Госдуму по Евпаторийскому одномандатному округу самовыдвиженцем, но рассчитывает на поддержку "Единой России". Об этом Бабашов сообщил во вторник ТАСС.

Вице-премьер Крыма, курирующий реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона, Евгений Кабанов был включен в списки кандидатов от "Единой России" по одномандатному округу №21, утвержденные на предвыборном съезде 19 июня. Накануне он сообщил, что снял свою кандидатуру, поскольку решил продолжить работу в правительстве республики. В тот же день политсовет Крымского отделения "Единой России" поддержал выдвижение регионального депутата Леонида Бабашова.

"Я буду выдвигаться в качестве самовыдвиженца при полной поддержке партии "Единой России", - сказал Бабашов.

Бабашов уточнил, что уже направил документы в избирательную комиссию. "Сейчас идет активный сбор подписей", - добавил он.

В списки кандидатов "Единой России" по одномандатным избирательным округам также включены председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк (округ № 19) и депутат Госдумы от региона Константин Бахарев (округ № 20).

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