Кремль не понимает негативного отношения Польши к "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кремль не понимает причин негативного отношения Варшавы к проекту "Северный поток - 2", который уже близок к завершению. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя, в частности, высказывания замглавы МИД Польши Марчина Пшидача с критикой в адрес строительства трубопровода.

"Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту", - сказал представитель Кремля, отметив, что "Северный поток - 2" обязательно "внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы".

"Он близок к завершению", - подчеркнул Песков и добавил: "Конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям [против "Северного потока - 2" со стороны Варшавы]".

В понедельник замглавы МИД Польши заявил, что республика на протяжении нескольких лет препятствовала запуску "Северного потока - 2", так как считает, что проект невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы.

21 июля США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.