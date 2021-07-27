Песков: решение США о завершении боевой миссии в Ираке заслуживает повышенного внимания

"Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников, они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить, сейчас пока рано предвосхищать как-то события, но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. На это нужно смотреть внимательно", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что ситуация в Ираке и Афганистане разная. "Очевидно, что она совсем разная, и, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общеконфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что такое решение Вашингтона не совсем новость для Кремля. "Были же ранее заявления представителей Соединенных Штатов и администраций президентов [США] о том, что рано или поздно нужно будет уходить из Ирака, поэтому это не совсем новость", - обратил внимание он.

Отвечая на вопрос, могут ли быть в Ираке какие-то силы, с которыми РФ потенциально может вести переговоры с учетом опыта того, что сейчас происходит в Афганистане и опыта России по переговорам с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ), Песков сказал: "Прежде всего мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы в этом".

Завершение миссии

Американский президент Джо Байден заявил в понедельник, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу года, однако сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом будет продолжено. Американский лидер, в частности, пояснил, что США сосредоточатся на консультировании и обучении местных сил безопасности.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. В марте нынешнего года иракский президент Бархам Салех сообщил, что численность войск США там не превышает 2,5 тыс. человек. В апреле премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента.