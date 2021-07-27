Песков прокомментировал предложение из Турции заключить сделку по Крыму

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Регионы России никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", - сказал представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал высказывания турецкого профессора о том, что Москва и Анкара якобы смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если РФ признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

"Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары", - указал также Песков.

Ранее лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной ТРСК Эрсин Татар на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что часть района Вароша, расположенного в нейтральной зоне острова, будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Присутствовавший на параде президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение. Однако согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года, Вароша должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует еще одна резолюция СБ ООН. Несмотря на существование этих двух документов, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной ТРСК открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 июля заявляла, что Москва не поддерживает одностороннее изменение статуса части этого закрытого района.