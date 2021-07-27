Врио главы Белгородской области назначил советника главой департамента экономразвития

ТАСС, 27 июля. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков назначил на пост вице-губернатора - главы департамента экономического развития региона своего советника Дмитрия Гладского, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Замгубернатора Белгородской области Олег Абрамов, занимавший пост главы департамента экономического развития региона с 2012 года, был уволен 22 июля после выявления случаев оказания помощи компаниям, которые принадлежат его родственникам. Абрамов уволен с формулировкой "утрата доверия".

"Дмитрий Гладский будет исполнять обязанности вице-губернатора - начальника департамента экономического развития Белгородской области. Соответствующее распоряжение подписал глава Белгородской области Вячеслав Гладков", - говорится в сообщении.

Гладский ранее занимал должность советника губернатора Белгородской области в сфере экономики и финансов. Является выпускником Московского авиационного института и Академии народного хозяйства при правительстве РФ, кандидатом экономических наук.

В ходе пресс-конференции 21 июля врио губернатора Белгородской области отметил увеличение числа материалов по коррупционным нарушениям, в том числе в отношении сотрудников, работающих в правительстве региона. Гладков подчеркнул, что ряд материалов в ближайшее время планируется опубликовать с последующим увольнением сотрудников.