Избирком Петербурга аннулировал выдвижение в заксобрание экс-главы штаба Навального

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) в Санкт-Петербурге аннулировала выдвижение экс-координатора штаба блогера Алексея Навального в городе (движение "Штабы Навального" признано экстремистским в РФ) Ирины Фатьяновой кандидатом в депутаты заксобрания седьмого созыва. Об этом журналистам сообщили в аппарате Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

"Выдвижение Фатьяновой И. С. в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 было аннулировано. Также все финансовые операции по специальному избирательному счету Фатьяновой И. С. прекращены", - говорится в сообщении аппарата, распространенном по итогам заседания ТИК.

Отмечается, что ТИК № 18 (с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3) ранее обратилась в прокуратуру и Минюст с представлениями о проверке достоверности сведений, представленных Фатьяновой в окружной избирком.

"По результатам проверки из прокуратуры Санкт-Петербурга поступила информация о том, что 9 июня 2021 года решением Московского городского суда <…> общественные объединения "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан" (признаны в России НКО-иноагентами и экстремистскими организациями - прим. ТАСС) были ликвидированы, деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности <…>. Указанным решением установлено, что Фатьянова Ирина Сергеевна являлась руководителем (координатором) регионального отделения "Штабы Навального" в Санкт-Петербурге. Также отмечено, что сведений об обжаловании данного решения не поступало", - отметили в аппарате.

В избиркоме указали, что, согласно поступившей информации, в отношении Фатьяновой законом предусмотрены ограничения, она "не может быть избрана в органы государственной власти и органы местного самоуправления". "ОИК № 3 своим решением признал Фатьянову Ирину Сергеевну утратившей статус выдвинутого, но незарегистрированного кандидата", - уточняется в сообщении аппарата.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города назначены на 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.