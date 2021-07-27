"Единая Россия" подписала соглашение "За безопасные выборы" с пятью партиями

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" во вторник подписала соглашение "За безопасные выборы", посвященное обеспечению санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании, с политическими партиями ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Зеленые". Церемония подписания документа прошла в Центризбиркоме России.

Соглашение от партий подписали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер "Родины" Алексей Журавлев, председатель исполнительного комитета "Гражданской платформы" Юрий Юрченко, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и лидер "Зеленых" Андрей Нагибин.

Единороссы ранее призвали все политические партии "взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм". Главной целью инициативы была провозглашена защита здоровья граждан.

В подписанном соглашении говорится, что партиям необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн-формат. Также все участники предвыборной кампании - кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов - должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.