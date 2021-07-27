Поклонская назвала неуместным торгом предложение признать Крым в обмен на Северный Кипр

"Такой торг неуместен. Крымский референдум - это волеизъявление людей, торговаться волеизъявлением людей не очень [правильно]", - заявила депутат во вторник ТАСС, комментируя высказывания турецкого профессора, что Москва и Анкара якобы смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если РФ признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

"Турция - прекрасная страна. И рано или поздно крымский референдум признает и Турция, и другие страны", - убеждена Поклонская.

По ее словам, процесс признания российского Крыма мог бы идти быстрее. "Поскольку на сегодняшний день настоящим суверенитетом мало кто обладает, зависимость от гегемонов мировых имеется. Страшновато, наверное, принимать решение, которое не понравится "старшему брату", - сказала депутат.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Ранее лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной ТРСК Эрсин Татар на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что часть района Вароша, расположенного в нейтральной зоне острова, будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Присутствовавший на параде президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение. Однако, согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года, Вароша должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует еще одна резолюция СБ ООН. Несмотря на существование этих двух документов, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной ТРСК открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 июля заявляла, что Москва не поддерживает одностороннее изменении статуса части этого закрытого района.