Песков намерен "обязательно ознакомиться" с отправленной ему книгой Мендель

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен обязательно ознакомиться с книгой бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, когда получит это издание по почте.

"Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!" - сказал представитель Кремля агентству ТАСС во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Мендель, работавшая пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского с 2019 года по июль 2021 года, опубликовала в Instagram видео, как она подписывает для Пескова свою книгу "Каждый из нас президент", и оформляет соответствующую посылку на адрес администрации главы российского государства. Как считает Мендель, в ее книге "много позиций, которые важно знать об Украине".