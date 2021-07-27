Россия внесла в ООН проект конвенции против киберпреступности

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Сегодня в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация, возглавляемая заместителем генерального прокурора РФ Петром Городовым, на встрече с и.о. исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - отметили в надзорном ведомстве. Копия проекта конвенции передана председателю специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки.

В Генпрокуратуре отметили, что принятие конвенции будет иметь целый ряд преимуществ, в частности, предусматривает борьбу с криминальным использованием криптовалюты и преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в том числе поддельной медпродукцией и наркотиками. "Проект концепции учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности (в том числе криминальное использование криптовалюты), вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие). Также проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов", - указали в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что в связи со взрывным ростом киберпреступности во всем мире генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в прошлом году создана межведомственная рабочая группа по противодействию информационной преступности. В ее состав вошли представители Генеральной прокуратуры, МИД России и других заинтересованных министерств и ведомств. Одной из главных задач, поставленных генпрокурором России перед экспертами этой группы, стала разработка проекта универсальной всеобъемлющей международной конвенции о противодействии киберпреступности. Специальный межправительственный комитет, куда был представлен проект конвенции, был создан в декабре 2019 года резолюцией Генассамблеи ООН.

"Россия стала первой страной, разработавшей и представившей в спецкомитет проект универсальной конвенции, посвященной противодействию информационной преступности. Тем самым Российская Федерация предлагает мировому сообществу собственные наработки, которые могли бы лечь в основу будущего всеобъемлющего инструмента для его дальнейшего наполнения с учетом позиций государств всего мира", - подчеркнули в Генпрокуратуре.