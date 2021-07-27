Мезенцев считает успешной работу Минска и Москвы по интеграционной повестке

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Работа по интеграционной повестке в рамках Союзного государства Белоруссии и России не обходится без спорных моментов, но в целом продвигается успешно. Об этом заявил во вторник журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Мы знаем, сколь успешно проходят переговоры [премьер-министров РФ и Белоруссии] Михаила Владимировича Мишустина и Романа Александровича Головченко, вице-премьеров Алексея Оверчука и Николая Снопкова, которые непосредственно отвечают за интеграционную повестку. Мы видим, что диалог республиканских и федеральных ведомств идет во вполне спокойном ключе. Безусловно, не без споров", - отметил Мезенцев.

По его словам, в этой работе стороны учитывают "и защиту национальных интересов, и, безусловно, перспективы углубления экономической интеграции Союзного государства".

Госсекретарь сообщил, что в ходе визита в Минск делегации Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" во главе с его президентом Михаилом Ковальчуком во вторник стороны подтвердили готовность "к масштабному углубленному взаимодействию по созданию и единого научно-исследовательского пространства Союзного государства, и огромной макропрограммы по не менее чем десяти содержательным перспективным направлениям". "Взаимодействие Национальной академии наук Белоруссии и Курчатовского института - это не просто выход на конкретные договоренности и исследовательские локальные программы. Это подтверждение значимости экономической интеграционной повестки под эгидой Союзного государства", - заявил госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ.