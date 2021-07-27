ЦИК зарегистрировал список кандидатов партии "Родина" для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Родина" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, при этом из списка был исключен экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

"Предлагается зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Родина", в количестве 280 человек", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

После проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах было установлено, что у трех человек имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться, еще один кандидат от партии имеет второе гражданство. В свою очередь Булыкин при подаче документов не указал наличие зарубежных финансовых активов. В связи с этим все они были исключены из партийного списка.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что комиссия выносит решение об исключении Булыкина "не без труда, не без дискуссии". "В данном случае рассмотрение в суде позволит предъявить все документы, которые могут быть предъявлены, и которые комиссия за пределами срока не может принять. Я надеюсь, что юридическая служба партии представит их в суде, а Дмитрий Олегович Булыкин примет участие в кампании", - сказал он.

В свою очередь лидер партии Алексей Журавлев отметил, что партия обратится в суд по поводу исключения Булыкина из списка и будет отстаивать права своего кандидата.

Центризбирком на заседании 9 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов партии "Родина". Общефедеральную часть возглавили лидер партии Алексей Журавлев, герой России Андрей Богатов и певица Татьяна Буланова. Список партии разделен на 60 региональных групп. В тот же день ЦИК заверил список кандидатов от партии по 145 одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.