Антонов: межрегиональные связи России и США имеют крупный стабилизирующий потенциал

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Межрегиональные связи России и Соединенных Штатов имеют значительный потенциал стабилизации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил во вторник посол России в США Анатолий Антонов.
"Невозможно переоценить тот значительный стабилизирующий потенциал, который кроется в прямых межрегиональных связях", - подчеркнул дипломат, выступая на открытии 26-го ежегодного заседания Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП).
Как считает Антонов, "в условиях, когда межправительственный диалог отягощен, отдельные американские штаты и субъекты РФ могут с большей легкостью находить точки соприкосновения", а также "опираться на приоритеты внутреннего развития, которые схожи для тихоокеанского измерения".
Сферы взаимодействия
"Сегодня востребован обмен опытом и содействие в борьбе с коронавирусом. Победить пандемию можно только сообща. Одновременно в авангард выходят проблемы защиты окружающей среды, борьбы с природными и техногенными катастрофами, например лесными пожарами. Так, ежегодно с этой напастью сталкиваются Запад США и российская Сибирь. В настоящее время огнем охвачены штаты Вашингтон, Орегон и Калифорния. У нас тяжелая ситуация в Якутии. Почему бы властям на местах не наладить диалог по этой теме? Уверен, это серьезно дополнит повестку РАТОП", - сказал Антонов.
Он констатировал, что среди участников тихоокеанского партнерства - и арктические регионы двух стран. "В первую очередь, это Чукотка и Аляска. Для них актуальной является проблема сохранения уникальной идентичности северных народов, сбережения хрупкой экосистемы Заполярья, энергетической стабильности, обеспечения судоходства во льдах", - отметил посол. В связи с этим он сообщил, что российская сторона выступает "за восстановление работы Региональной комиссии Берингова пролива с подключением представителей коренного населения". Кроме того, "стоит возобновить совместные академические исследования между высшими учебными заведениями Аляски и российского Дальнего Востока", уверен Антонов.
"Хотел бы отметить успешно развивающееся взаимодействие между береговыми охранами США и России в районе Берингова пролива и Чукотского моря. Там же активно работает Группа совместного планирования по ликвидации разливов нефти", - продолжал посол.
По словам дипломата, России и США также "надо вместе защищать совместное культурно-историческое наследие". "Тихоокеанское измерение богато общими памятниками. Это бывшие российские фактории в Ситке на Аляске и Форт-Росс в Калифорнии. Никогда не забудем славные годы сотрудничества во времена Второй мировой войны. Прежде всего, речь о воздушной трассе снабжения "Аляска - Сибирь", - сказал Антонов.
С его точки зрения, "значительный потенциал у побратимских связей". "Только с Аляской имеется шесть пар породненных городов, в том числе Владивосток - Джуно, Магадан - Анкоридж, Якутск - Фэрбенкс", - напомнил дипломат.
"Нам нужны крупные инвестпроекты, - продолжал Антонов. - Сибирь и Дальний Восток - это не только богатые сырьевые ресурсы, но и серьезный человеческий капитал". "В этой связи приглашаем руководство и коммерческие компании западных штатов к участию в 6-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2-4 сентября", - сообщил посол.
По оценке Антонова, "потенциал связей [России и США] через Тихий океан огромен". "Их преимущество в том, что они свободны от противоречий, исторически свойственных "атлантическому измерению". Тем более что Россия - третий по близости сосед США после Канады и Мексики", - заявил дипломат.
Он убежден, что России и США необходимо еще "увеличить обмены между молодежью по различным направлениям". "Моей мечтой также является восстановление прямого авиасообщения между Чукоткой и Аляской", - добавил Анатолий Антонов.