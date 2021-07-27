Антонов: межрегиональные связи России и США имеют крупный стабилизирующий потенциал

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Межрегиональные связи России и Соединенных Штатов имеют значительный потенциал стабилизации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил во вторник посол России в США Анатолий Антонов.

"Невозможно переоценить тот значительный стабилизирующий потенциал, который кроется в прямых межрегиональных связях", - подчеркнул дипломат, выступая на открытии 26-го ежегодного заседания Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП).

Как считает Антонов, "в условиях, когда межправительственный диалог отягощен, отдельные американские штаты и субъекты РФ могут с большей легкостью находить точки соприкосновения", а также "опираться на приоритеты внутреннего развития, которые схожи для тихоокеанского измерения".

Сферы взаимодействия

"Сегодня востребован обмен опытом и содействие в борьбе с коронавирусом. Победить пандемию можно только сообща. Одновременно в авангард выходят проблемы защиты окружающей среды, борьбы с природными и техногенными катастрофами, например лесными пожарами. Так, ежегодно с этой напастью сталкиваются Запад США и российская Сибирь. В настоящее время огнем охвачены штаты Вашингтон, Орегон и Калифорния. У нас тяжелая ситуация в Якутии. Почему бы властям на местах не наладить диалог по этой теме? Уверен, это серьезно дополнит повестку РАТОП", - сказал Антонов.