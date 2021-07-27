РФ призвала в СБ ООН уделить первоочередное внимание экономическому восстановлению Судана

ООН, 27 июля. /ТАСС/. Первоочередное внимание после завершения в суданском Дарфуре миротворческой операции ООН и Афросоюза нужно уделить преодолению социально-экономических проблем. Об этом заявила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Она выразила уверенность, что сворачивающаяся Совместная миротворческая операция Афросоюза и ООН в Дарфуре успешно справилась с поставленными перед ней задачами. "Настало время уделить первоочередное внимание восстановлению и экономическому развитию региона", - подчеркнула дипломат.

"Судан сталкивается сейчас с многочисленными вызовами, - отметил она. - Негативно сказываются на ситуации события в соседней Ливии, рост количества беженцев из африканских государств, а также распространение COVID-19. Предстоит преодолеть социально-экономические трудности".

"В этих условиях придаем большое значение поддержанию сбалансированных контактов с суданскими властями, оказанию содействия их усилиям по реализации Конституционной декларации от 17 августа 2019 года, направленным на внутреннюю стабилизацию", - заключила Евстигнеева.