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Мишустин прибыл в Комсомольск-на-Амуре

В этом городе глава премьер-министр побывает на авиационных предприятиях
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ТАСС, 28 июля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает поездку на Дальний Восток и в Сибирь. В среду он покинул Сахалинскую область и прибыл в Комсомольск-на-Амуре.

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Планируется, что в этом городе глава российского кабмина побывает в том числе на авиационных предприятиях. Отрасль в Хабаровском крае представлена Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, входит в ПАО "Компания "Сухой") и производственным центром корпорации "Иркут". Они входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

КнААЗ выпускает современную боевую авиационную технику для Министерства обороны РФ. Предприятие производит истребители Су-35, Су-57.

В программе Мишустина также запланировано посещение Амурского судостроительного завода. Это одно из крупнейших предприятий в данной отрасли на Дальнем Востоке России.

Кроме того, председатель правительства РФ встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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