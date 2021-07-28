Поклонская намерена вступить в новую должность сразу по окончании депутатских полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассчитывает вступить в новую должность сразу после окончания полномочий депутата в сентябре. Об этом она сообщила ТАСС.

В конце мая Поклонская подала заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России". О своем новом месте работы она пока не сообщила, лишь заметив, что так или иначе будет работать во благо Крыма, а китель будет "красивый, еще красивее", чем во времена работы прокурором Крыма.

"Месяц еще до сентября есть. Не хочу забегать вперед. Как я [новый китель] надену, так сразу и сообщу", - сказала Поклонская.

Она вновь не уточнила, какую именно должность планирует занять. На вопрос ТАСС, наденет ли она новый китель сразу после окончания депутатских полномочий, Поклонская ответила: "Я думаю, что да".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил, что будущее место работы Поклонской станет логичным продолжением ее деятельности в нижней палате.