В Совфеде заявили, что Россия готова обсудить возобновление авиасообщения с Грузией

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией. Об этом заявил журналистам в среду председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в кулуарах XII международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Мы готовы ее [проблему возобновления авиасообщения] обсуждать. Я думаю, что она рано или поздно будет решена", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом Карасин затруднился назвать конкретные сроки возобновления авиасообщения.

Карасин сообщил, что рассчитывает провести очную встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре.

"Надеемся, что в ближайшие месяцы, я думаю об осени - сентябрь-октябрь - нам удастся встретиться очно", - сказал он.

По его словам, место проведения встречи еще не согласовано. "Все зависит от пандемии, которая начинает кочевать из страны в страну. В зависимости от этого мы определим место нашей встречи", - указал он.

Карасин добавил, что поддерживает частые контакты с Абашидзе по видеосвязи. "Контакты достаточно полезные, приносят неплохие результаты в решении практических вопросов, в том числе гуманитарного плана, транспортных вопросов. Работу будем продолжать", - подчеркнул он.

Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.

С 2012 года в Праге проходят регулярные встречи Зураба Абашидзе и экс-замглавы МИД РФ, сенатора Григория Карасина. Долгое время такой переговорный формат остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" проходит 28-30 июля 2021 года в Казани. В работе саммита участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участниками Организации Исламского Сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.