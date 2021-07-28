Члены ОНК смогут наблюдать за голосованием на выборах в местах принудительного содержания

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Члены ОНК смогут работать в качестве наблюдателей за ходом голосования на выборах в сентябре в местах принудительного содержания. Об этом сообщил в среду председатель координационного совета по общественному наблюдению за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев в ходе подписания соглашения между координационным советом ОНК, координационным советом по общественному наблюдению за голосованием и Советом общественных палат России по обеспечению общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания.

"Члены ОНК будут наделены специальным статусом наблюдателя, чтобы они имели все те же права, что и наблюдатели от партий и кандидатов, полноценно осуществляли контроль за выборами в местах принудительного содержания", - сказал Григорьев.

По его словам, аналогичные соглашения будут подписаны в регионах. "Главное - это не само по себе соглашение, главное - это работа по защите прав избирателей, которые находятся в соответствующих учреждениях", - добавил Григорьев. "Мы отдельно продумаем программу обучения и членов ОНК, которые посчитают возможным [получение статуса наблюдателя], мы дополнительно обучим, как вести контроль за выборами", - добавил Григорьев.

Он уточнил, что более 100 тыс. человек, находящихся в местах принудительного содержания, имеют право голоса.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.