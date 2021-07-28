Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон о наказах избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в третьем чтении законопроект о наказах избирателей. Голосование состоялось на пленарном заседании в среду, передает корреспондент ТАСС.

Документ предусматривает учреждение новой формы участия граждан в управлении делами государства, реализуемой посредством взаимодействия с депутатами парламента Санкт-Петербурга, - наказов избирателей. "В ходе избирательной кампании кандидаты в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга проводят встречи с избирателями, в ходе которых к кандидатам бывают обращены просьбы об изменении действующего законодательства. Проектом предлагается установить минимальные требования для соответствующих обращений, а также предусмотреть порядок работы с указанными обращениями в случае, если кандидат, к которому они обращены, стал депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В соответствии с документом, наказами депутатам заксобрания будут считаться письменные обращения граждан по вопросу изменения федеральных или городских законов, направленные в период избирательной кампании. Их получает лично кандидат в депутаты либо его доверенное лицо. Депутаты, избранные в парламент, должны обобщить наказы, составить их перечень на бумаге и представить в заксобрание в течение двух месяцев со дня избрания. Порядок рассмотрения наказов определит сам парламент, информация об их исполнении будет размещаться на его официальном сайте.

По словам одного из разработчиков документа, председателя комитета по законодательству городского парламента Дениса Четырбока, принятый закон призван "отрезвить" кандидатов, которые на личных встречах или по телевидению обещают людям то, что, как они заведомо знают, не смогут выполнить. "Просьбы и предложения жителей должны стать юридически обязательными для каждого депутата", - привели слова Четырбока в его аппарате.

Председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров назвал эту законодательную инициативу "прививкой от популизма", так как он выстраивает прозрачную систему работы с обращениями избирателей, их регистрации и контроля за исполнением. Законопроект направлен на подписание губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.