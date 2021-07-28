ЦИК утвердил разъяснения порядка работы международных наблюдателей на выборах в Думу

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду утвердил постановление о разъяснении порядка работы международных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Утвердить разъяснения порядка деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в постановлении ЦИК.

По словам члена ЦИК Павла Андреева, Россия "последовательно выполняет свои обязательства в электоральной сфере в рамках участия в СНГ, Совете Европы и ОБСЕ посредством обеспечения доступности избирательного процесса на федеральных выборах для международного наблюдения".

По его словам, некоторые приглашения международным наблюдателям "уже направлены, иные будут направлены в ближайшие дни". Андреев добавил, что ЦИК традиционно приглашает на федеральные выборы своих коллег из зарубежных партнерских избирательных органов, а также международных профессиональных ассоциаций организаторов выборов.

В самом документе раскрываются порядок приглашения и аккредитации международных наблюдателей, их права и обязанности, а также ответственность за нарушение законодательства о выборах и прав.

Андреев отметил, что международные наблюдатели смогут отслеживать "абсолютно весь процесс - от опечатывания ящиков 17 сентября до подсчета голосов". Также им предоставляется право наблюдения за проведением дистанционного электронного голосования.

Член ЦИК напомнил, что наблюдение будет осуществляться в условиях непростой санитарно-эпидемиологической ситуации, "здоровье избирателей, членов избирательных комиссий, всех граждан является абсолютным приоритетом, как и здоровье самих международных наблюдателей". В связи с этим предусмотрено, что вопросы въезда, пребывания и выполнения санитарно-эпидемиологических правил поведения на территории РФ будут решаться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.