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Зюганов анонсировал пикеты в защиту Грудинина и других сторонников

КПРФ проведет трехдневный общероссийский пикет "в защиту всех, с кем сегодня пытаются расправиться"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. КПРФ проведет трехдневный общероссийский пикет в защиту ряда членов партии и ее сторонников, права которых, по мнению коммунистов, нарушаются. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"В пятницу, субботу и воскресенье будет общероссийский пикет в защиту всех, с кем сегодня пытаются расправиться", - сказал Зюганов на пресс-конференции в ТАСС в среду.

В их числе политик назвал исключенного ЦИК из федерального списка КПРФ на выборы в Госдуму директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, депутата Саратовской областной думы от КПРФ и кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко и экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

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Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияГрудинин, Павел Николаевич
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