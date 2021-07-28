ЦИК утвердил порядок аккредитации СМИ на выборах в Госдуму

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду утвердил порядок аккредитации представителей средств массовой информации для работы на избирательных участках в ходе предстоящих выборов в сентябре.

По словам секретаря ЦИК Натальи Будариной, период аккредитации "не создает никаких ограничений для СМИ в выборе журналистов для работы на выборах". Общероссийские СМИ могут подать заявку в Центризбирком с 30 июля до 6 сентября 2021 года или в избирательную комиссию субъекта РФ с 30 июля по 13 сентября 2021 года. Региональные СМИ могут подать заявку в те же сроки, но только в свой региональный избирком. Журналисты, получившие аккредитацию, вправе находиться на участках все три дня голосования - 17, 18 и 19 сентября 2021 года, а также при досрочном голосовании (там, где оно используется).

Отмечается, что участие журналистов в освещении выборов "станет более комфортным". В частности, региональный избирком теперь может организовать подачу заявки на аккредитацию региональным СМИ через территориальную избирательную комиссию по месту нахождения и там же организовать выдачу удостоверения, что облегчает аккредитацию местных (районных и городских) СМИ.

Права журналистов на выборах расширены с учетом особенностей трехдневного голосования. Например, предметно прописано право журналистов присутствовать при проведении выездного голосования, а также закреплено право представителей СМИ присутствовать при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты и составлении актов по ним, подтверждено их право на фото- и видеофиксацию этих процедур.

Аккредитацию на выборы может получить представитель СМИ, работающий на основании трудового или возмездного гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до назначения выборов. В ЦИК отметили, что данные требования "основаны на законе и соответствуют нужному профессиональному уровню журналистов, освещающих выборы".

При этом на редакции СМИ не возлагаются дополнительные обязанности подтверждать двухмесячный стаж работы журналиста.

Борьба с нарушителями

В порядке отмечается, что работа журналистов направлена на "объективное, беспристрастное и профессиональное информирование избирателей о ходе выборов, процедуре голосования и подсчета голосов", при этом работник СМИ не имеет прав наблюдателя. В частности, журналист не может обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования.

Также в документе предусмотрен механизм борьбы с псевдожурналистами и серийными нарушителями требований. ЦИК может приостановить аккредитацию тем представителям СМИ, которые нарушают права, законные интересы, честь и достоинство избирателей, членов избирательных комиссий, общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий. Также журналисты должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме того, теперь аккредитация действительна только на дни голосования, а не в течение одного года, как это было ранее. Аккредитация на выборах, которые могут быть назначены после 19 сентября, будет осуществляться избирательными комиссиями субъектов РФ.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.