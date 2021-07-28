Врио главы Мордовии зарегистрировали в качестве кандидата на выборах главы региона

ТАСС, 28 июля. Центральная избирательная комиссия Мордовии зарегистрировала в качестве кандидатов на пост главы республики врио главы Мордовии Артема Здунова и зампредседателя комитета по законодательству и законности Госсобрания Мордовии Евгения Тюрна, сообщается в среду на сайте избиркома.

Президент России Владимир Путин 18 ноября 2020 года принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. 15 июня депутаты Госсобрания Мордовии в ходе очередной сессии приняли решение о назначении досрочных выборов главы республики на 19 сентября. В тот же день Артем Здунов сообщил о намерении участвовать в выборах главы Мордовии.

"Центральной избирательной комиссией Республики Мордовия зарегистрированы следующие кандидаты на должность главы Республики Мордовия: Здунов Артем Алексеевич, Тюрин Евгений Павлович", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Здунов выдвинут на должность главы республики региональным отделением партии "Единая Россия", Тюрин - отделением ЛДПР.

Ранее в ведомстве отмечали, что для участия в выборах главы документы подали пять кандидатов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Мордовии Александра Косова, документы на регистрацию от остальных кандидатов в избиркоме ждут до конца недели.

В республике в сентябре пройдут выборы депутатов Государственной думы, Госсобрания Мордовии, представительных органов всех уровней, а также досрочные выборы главы республики. Всего планируется 246 избирательных кампаний.