Памфилова: для участия в выборных мероприятиях чиновники могут брать микроотпуска по дням

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что чиновники, участвующие в выборах, могут брать микроотпуска для ведения избирательной кампании, исчисляющиеся в днях.

"В соответствии со статьей 106 Трудового кодекса (ТК) РФ время отдыха - это время, в течение которого работник свободен от исполнения своих трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Согласно статье 107 Трудового кодекса, ко времени отдыха относятся отпуска", - напомнила она в среду на заседании ЦИК. При этом Памфилова уточнила, что, по нормам ТК, продолжительность ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых отпусков работников "исчисляется в календарных днях, аналогичное исчисление применяется и к отпускам без сохранения заработной платы".

Таким образом, резюмировала она, "исчисление в меньших величинах, чем день, в часах для определения отпусков Трудовой кодекс РФ не предусматривает".

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск СМИ, в период избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, работающие в СМИ, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей.

В частности, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, полномочные представители главы государства Юрий Трутнев и Владимир Якушев, которые входят в избирательный список "Единой России", могут брать небольшие отпуска для участия в предвыборных мероприятиях.