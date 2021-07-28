МИД России: итоговый проект конвенции против киберпреступности ожидается в 2023 году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что работа над итоговым проектом глобальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях будет завершена в 2023 году по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Российская сторона внесла соответствующий проект "первого в истории универсального договора по борьбе с киберпреступностью" в Специальный комитет ООН накануне, указали в министерстве.

"Работу над итоговым проектом конвенции планируется завершить в 2023 году в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН. Первая переговорная сессия спецкомитета намечена на 17-28 января 2022 года в Нью-Йорке", - подчеркнули в МИД РФ.

В дипведомстве напомнили, что Россия инициировала в 2019 году создание профильного органа ООН для разработки всеобъемлющей международной конвенции и собрала "поддержку мирового сообщества, предложив проекты резолюций Генассамблеи ООН 74/247 и 75/282, регулирующие модальности спецкомитета", а также "первой субстантивно наполнила процесс разработки столь важного и необходимого международного договора, который призван поднять международное сотрудничество в этой сфере на качественно новый уровень".

Как добавили в МИД, заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов передал документ на четырех языках ООН руководству Управления ООН по наркотикам и преступности, которое курирует проблематику борьбы с информационной преступностью и выполняет функции секретариата спецкомитета. "В представлении проекта приняли участие постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и заместитель директора Департамента международной информационной безопасности МИД России Дмитрий Букин, возглавлявший российскую делегацию в ходе организационной сессии Специального комитета ООН (10-12 мая в Нью-Йорке)", - говорится в сообщении.