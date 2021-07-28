МВД будет выдворять и запрещать въезд в Россию иностранцам, участвующим в массовых драках

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. МВД отмечает рост количества драк в России, в том числе массовых, с участием иностранцев, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. При этом во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников правоохранительных органов, блокировалось движение транспорта.

Задержанные иностранцы были арестованы на 15 суток, им будет запрещен въезд в Россию. Если они не покинут территорию страны самостоятельно, то будут выдворены. "Иностранные граждане, совершающие правонарушения и преступления, будут привлекаться к установленной законом ответственности", - подчеркнули в МВД.

Одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди иностранцев произошла ночью 13 июля у столичного метро "Кузьминки". По разным данным, в ней участвовали до 200 человек, 45 из них были арестованы на 15 суток. В столичном главке МВД сообщили о депортации 103 участников конфликта.