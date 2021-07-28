Слуцкий: слова Байдена нацелены на внутреннюю аудиторию, но это вредит отношениям с РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен продолжить использование антироссийской риторики с прицелом на внутреннюю аудиторию, однако его заявления о России не соответствуют действительности и не могут сказаться позитивно на российско-американских отношениях. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Нынешний президент США, судя по всему, намерен продолжать использовать антироссийскую карту в расчете на внутреннюю аудиторию. И причины понятны: сохраняющийся раскол и рост социальной напряженности в обществе, да и проблемы в экономике самих Соединенных Штатов - не лучшая почва для укрепления доверия у избирателей", - написал депутат. Кроме того, заметил он, "Вашингтон не собирается отказываться от незаконных санкционных инструментов для обеспечения конкурентных преимуществ на мировых рынках", а для этого "нужно придумывать все новые и новые мифические обоснования".

Слуцкий также допустил, что "Байден, заявляя, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефть, или сильно заблуждается, причем в духе своего предшественника [Барака] Обамы, или пытается сместить фокус внимания и снизить градус критики оппонентов за сделку с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель по "Северному потоку - 2". "И то, и другое точно пойдет не на пользу российско-американским отношениям, особенно в свете его других высказываний о якобы вмешательстве Москвы в ход предстоящих промежуточных американских выборов", - отметил он.

Глава комитета Госдумы также констатировал, что применяемые США санкции "цели своей не достигают", Россия "развивается, несмотря на попытки сдерживания со стороны коллективного Запада". Среди достижений последних лет Слуцкий назвал разработку вакцины от коронавируса "Спутник V", поставкам которой опять же препятствуют США, увеличение экспорта Россией стали, алюминия, зерна, труб, электроэнергии, космические разработки и т. д. "Только мне кажется, что заявления Байдена - устаревшая пропаганда времен холодной войны", - добавил он.

"А вот про вмешательство [в американские выборы] - доказательства, пожалуйста, на стол. А иначе это лишь очередная сказка из собрания Highly likely", - резюмировал Слуцкий.

Выступая во вторник в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США, Джо Байден напомнил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве и заявил, что у его российского коллеги "есть реальная проблема". По версии американского лидера, экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы. Байден также утверждал, что Россия уже пытается вмешиваться в ход предстоящих промежуточных американских выборов 2022 года.