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Песков прокомментировал заявление Байдена о "реальной проблеме" Путина

Пресс-секретарь президента заявил, что слова американского лидера о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны по сути
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Заявления президента США Джо Байдена о том, что у РФ якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны по сути, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные "бравурные заявления" востребованы.

"Они [заявления Байдена] как минимум неверны по своей сути. <…> Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия - это крупнейшая ядерная держава, это очень ответственная ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Вместе с тем, утверждать о том, что у РФ больше ничего нет - в корне неверно", - сказал Песков.

"Наверное, помощникам стоило подготовить господину Байдену справочную информацию о том, что доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в 2020 году составляла 15,2%. А в 2017 году эта доля составляла 16,9%, считайте 17%. А нефтегазовые доходы в бюджете, в 2010 году они были 46%, а в 2020 - 28%. Если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах о нашей стране, наверное, как минимум, эта информация была бы доложена президенту США. Мы видим, что этого сделано не было", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, в Кремле сожалеют в этой связи и надеются, что Байден будет получать более экспертную информацию. "Не только ядерное оружие, хотя это очень высокотехнологичная сфера, которая имеет свое продолжение и в гражданской сфере, гражданском производстве. Это и передовая ядерная энергетика, это и развитие инновационных областей, это и мощнейшее сельское хозяйство, экспорт которого больше, чем те деньги, которые мы зарабатываем от экспорта оружия. Это и сектор стройки, который пока демонстрирует очень уверенные темпы развития. Мы предпочли бы, чтобы это докладывалось президенту США", - резюмировал представитель Кремля.

Во вторник Байден, выступая в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, заявил, что у Путина "есть реальная проблема". Президент США, в частности, считает, что российский лидер "руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего".

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СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
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