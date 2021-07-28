Путин не поддерживает личных контактов с Обамой и Бушем

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем - младшим. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Личных контактов не поддерживает", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что отсутствие контактов с экс-президентами США, в частности, с Обамой, не связано с эволюцией взглядов Москвы на их политику. "Он [Обама] был президентом США, теперь не президент. Здесь не нужно искать глубокого философского смысла", - заметил пресс-секретарь главы российского государства.