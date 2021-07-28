{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин не поддерживает личных контактов с Обамой и Бушем

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что отсутствие контактов с экс-президентами США не связано с эволюцией взглядов Москвы на их политику

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем - младшим. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Личных контактов не поддерживает", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что отсутствие контактов с экс-президентами США, в частности, с Обамой, не связано с эволюцией взглядов Москвы на их политику. "Он [Обама] был президентом США, теперь не президент. Здесь не нужно искать глубокого философского смысла", - заметил пресс-секретарь главы российского государства.

Теги
Обама, БаракПутин, Владимир ВладимировичСШАПесков, Дмитрий СергеевичБуш, Джордж (младший)
Единый день голосования
Володин пригласил представителей межпарламентских структур для наблюдения за выборами
Приглашения направлены ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблее православия, а также по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России
Читать полностью